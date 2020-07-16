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Трахтемирівським півостровом мандрують “Коммандос” з Києва

Дата: 16.07.2020
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У мандрівку Трахтемирівським півостровом з його давньою козацькою славою вирушили учасники дитячо-юнацького патріотичного клубу “Коммандос”  з Києва.

Марш-кидком через дніпровський півострів на Черкащині цьогоріч замінили звичний стаціонарний табір, який з року в рік діяв у цій місцині. Втім, юні патріоти не шкодують, адже програма мандрівки включає не тільки подорож історичними місцями із захоплюючими краєвидами, а й лекції з історії, етнографії, природознавства, туризму, патріотичної тематики, купання у Дніпрі, фізпідготовку, заняття з основ туризму та орієнтування на місцевості, приготування їжі на багатті, чудовий колектив і веселий настрій!

Інструктори-наставники клубу – ветерани АТО з Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”. 

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