Трахтемирівським півостровом мандрують “Коммандос” з Києва

У мандрівку Трахтемирівським півостровом з його давньою козацькою славою вирушили учасники дитячо-юнацького патріотичного клубу “Коммандос” з Києва.

Марш-кидком через дніпровський півострів на Черкащині цьогоріч замінили звичний стаціонарний табір, який з року в рік діяв у цій місцині. Втім, юні патріоти не шкодують, адже програма мандрівки включає не тільки подорож історичними місцями із захоплюючими краєвидами, а й лекції з історії, етнографії, природознавства, туризму, патріотичної тематики, купання у Дніпрі, фізпідготовку, заняття з основ туризму та орієнтування на місцевості, приготування їжі на багатті, чудовий колектив і веселий настрій!

Інструктори-наставники клубу – ветерани АТО з Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”.