В Україні введено у обіг “квіткові” поштові марки, що мають аромат

Про це повідомили в пресслужбі Укрпошти, передає Український інтерес.

В Україні 15 липня введено у обіг поштові марки “Садовий жасмин” та “Лаванда”, які матимуть аромат.

Цікаво, що марки будуть круглої форми. А ще вони матимуть запахи: можна буде відчути аромат жасмину чи лаванди, легенько їх потерши.

Зазначається, що ескізи поштової продукції серії “Садові квіти” розробила членкиня Національної спілки художників України, авторка багатьох поштових марок Наталія Кохаль. Саме вона створила “Лелеку білого” та “Соловейка східного”, які здобули перше місце в конкурсі “Найкраща марка Європи – вибір колекціонера 2019”.

Наклад кожної квіткової поштової марки становить 100 тисяч примірників, а номінал – 13,50 гривень. Це тариф на пересилання простого листа масою від 50 до 250 грамів у межах України.

Символічно, що урочиста церемонія спецпогашення поштової марки відбулася у київському Ботанічному саду імені Олександра Фоміна.