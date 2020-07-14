У Коломиї пройшов фестиваль малої авіації

У суботу, 11 липня, у Коломиї відбувся традиційний фестиваль малої авіації “Івана Купала”. Участь у показових виступах взяли 30 літальних апаратів.

Організатором заходу є ГО “Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації”, пише Фіртка.

Цьогорічний фестиваль став ювілейним – десятим і зібрав понад 120 гостей з різних куточків України: Черкас, Києва, Харкова, Дніпра, Чернівців, Ужгороду, Луцька, Тернополя, Івано-Франківська та інших міст.

Спеціально на свято завітав відомий український мандрівник Дмитро Комаров.

“Дуже приємно було, що хто не зміг прилетіти, то приїхав автотранспортом. Зокрема, наші гості з Черкас. Зібрало свято і місцеве населення. Люди із захопленням спостерігали за показовими польотами”, – відзначив організатор заходу Ігор Табанюк.

Також для учасників організували велику розважальну програму.

