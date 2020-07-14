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Десантно-штурмові війська проводять тактичні навчання

Дата: 14.07.2020
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Десантно-штурмові війська України проводять тактико-спеціальні навчання.

Про це повідомляє 95 ОДШБр.

У тактико-спеціальних навчаннях беруть участь військові 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

 Практично відпрацьовуються питання тактичної, інженерної, вогневої та медичної підготовки, а також рух підрозділу під прикриттям бронетехніки.

На навчаннях 95-та бригада ДШВ використовує бронемашини «Козак-2», «Дозор-Б», бронетранспортери БТР-3, БТР-80, квадрокоптери, зенітні установки та інше озброєння Збройних сил.

Приділяється увага вмінню швидко орієнтуватися та адаптуватися до зміни умов, а також до взаємодії між підрозділами.

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