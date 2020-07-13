У Конгресі США закликали прискорити вступ України до НАТО

США будуть ефективнішими в протидії Росії, якщо Україна та Грузія стануть членами НАТО.

Як повідомляє “Голос Америки”, таку думку було озвучено під час слухань у Конгресі США. Слухання стосувались реакції Білого дому на повідомлення, що Росія платила Талібану за атаки на американських солдат в Афганістані.

“Нам потрібно рішучіше підтримувати трансатлантичні прагнення Грузії та України. Розширення НАТО поширило мир і безпеку в Європі та посилило військову спроможність альянсу. Як Україні, так і Грузії слід забезпечити чіткий шлях до членства в НАТО”, – заявив старший аналітик Атлантичної ради США та колишній заступник помічника міністра оборони США Ян Бжезінський.

За його словами, продовження неоднозначної позиції лише “посилює апетит” президента РФ Володимира Путіна і його відчуття можливості “відновити панування над цими двома демократіями”.

Також експерт закликав посилити економічний тиск проти Росії.

“Нинішні санкції можуть завдавати збитків російській економіці, але їхнім результатом мало бути стримання російської агресії – і тут вони не досягли успіху. Санкції треба посилити і націлити їх на конкретних росіян, а також сформувати комплексні санкції проти російського фінансового та енергетичного секторів”, – зауважив він.