Військові кораблі НАТО після навчань у Чорному морі прибудуть в Одесу

Військові кораблі НАТО 2-ї постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2), серед яких іспанський фрегат Álvaro de Bazán (F-101), відвідають Одесу.

Про це йдеться у матеріалі іспанського видання ABC.

Перед цим вони візьмуть участь у навчаннях у Чорному морі – в організованих Україною Sea Breeze, та Sea Shield, що проводяться за ініціативою Болгарії.

«Під керівництвом фрегату Álvaro de Bazán (F-101) Середземноморська військово-морська група Північноатлантичного альянсу вже взяла курс на Чорне море, де вона візьме участь у військово-морських маневрах, організованих Болгарією. Американський есмінець буде супроводжувати їх разом з трьома іншими болгарськими кораблями. Пізніше вони відвідають українське місто Одеса», – повідомляє ABC.

Зазначається, що через 21 день, як передбачено міжнародними договорами, група кораблів покине Чорне море.

«Чорне море є одним з природних районів розгортання групи SNMG-2 (2-а постійна військово-морська група НАТО – ред.), який вона відвідує як мінімум два рази на рік, оскільки три країни НАТО і дві країни-партнери мають доступ до цього моря. Така військово-морська присутність є ознакою згуртованості і солідарності між союзниками. Логічно, що присутність збільшилася після ситуації у Криму в 2014 році, але завжди ставимося з максимальною повагою до міжнародних стандартів, які регулюють присутність військових кораблів у цьому дуже чутливому і особливому морському регіоні. У Чорному морі ми сподіваємося прийти до відносно нормальної ситуації, враховуючи, що існує невирішена криза між двома прибережними країнами – Україною та Росією, з наслідками у морській галузі, які впливають на свободу судноплавства у деяких районах цього моря», – розповідає капітан іспанського флоту Мануель Агірре (Manuel Aguirre)

2-а постійна військово-морська група НАТО (англ. Standing NATO Maritime Group 2; SNMG2) — одна з морських груп швидкого реагування НАТО, зазвичай складається з 6-8 кораблів та суден на ротаційній основі.

Нагадаємо, 7 липня до Чорного моря увійшли кораблі 2-ї постійної протимінної групи SNMCMG2 сил НАТО.

Флагман групи – корабель постачання ВМС Греції HS Aliakmon (A-470), також в її складі тральщики TCG Amasra (М 266) ВМС Туреччини, ESPS Tambre (М 33) ВМС Іспанії та ITS Gaeta (5554) з Італії.

Завдання групи — пошук, виявлення та знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження. Група безпосередньо підпорядкована Об’єднаному командуванню НАТО в Неаполі у Італії.