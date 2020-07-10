СБУ виловила групу сепаратистів, які агітували за фейкову “Запорізьку народну республіку”

У Запоріжжі Служба безпеки затримала групи сепаратистів, які пропагували в регіоні ідеї “руської весни” та агітували за фейкову “Запорізьку народну республіку”.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: “Зловмисники належали до одного з проросійських радикальних рухів, послідовники якого виступають за відділення південно-східних регіонів від України для створення на їх території терористичних організацій за зразком “Л/ДНР”.

Деталі: Повідомляється, що після невдалої спроби захоплення влади в Запоріжжі навесні 2014 року затримані виїхали до окупованого Луганська.Спочатку вони допомагали бойовикам облаштовувати блокпости та барикади навколо захоплених адмінбудівель, а пізніше почали співпрацювати із так званим “силовим блоком Л/ДНР”.

В СБУ зазначають, бойовики планували використати групу для “нагнітання суспільних настроїв” на мирній території України.

Зокрема, напередодні державних свят сепаратисти розповсюджували в Запоріжжі матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та створення “Запорізької народної республіки”.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, медалі та нагрудні знаки так званих “Л/ДНР” і країни-агресора, амуніцію, сепаратистську та комуністичну символіку.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного режиму) ККУ.