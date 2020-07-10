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Митрополит Епіфаній має найвищу підтримку українців, як потенційний очільник Єдиної Помісної Православної Церкви

Дата: 10.07.2020
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Кожен другий українець підтримує митрополита Епіфанія, як кандидата на предстоятеля Єдиної Помісної Православної Церкви України. 

 Про це повідомляє “УМ” з посиланням на дослідження  Київського міжнародного інституту соціології.
Експерти у своєму дослідженні запитували – “кого б Ви хотіли бачити предстоятелем єдиної Помісної Церкви України?”.
Майже 50% громадян відповіли – Епіфанія.
Тоді як кожен четвертий опитаний підтримав на цій посаді очільника Московського патріархату – Онуфрія.
Майже таку саме підтримку отримав  глава Греко-католицької церкви Святослав Шевчук.
Цікаво, що різниця голосів залежить і від регіону України. Таким чином, Епіфанія найбільше підтримують у Центрі України, Онуфрія на Донбасі, а Святослава на Західній Україні.
Крім цього, опитаних запитували, “як вони ставляться до Церков України?”.
Позитивно до Православної Церкви України ставиться майже половина українців – понад 42%, далі іде Українська Греко-Католицька Церква.
Найменшу підтримку отримала Українська православна церква Московського патріархату. Позитивно до неї ставиться лише кожен четвертий опитаний.  І саме вона очолює релігійний рейтинг із найвищим показником негативного ставлення.

 Як повідомляла раніше «УМ», Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вірить в те, що з часом всі православні об’єднаються в автокефальній помісній церкві України, а Києво-Печерська і Почаївська лаври будуть в ПЦУ.

 

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