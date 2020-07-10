Митрополит Епіфаній має найвищу підтримку українців, як потенційний очільник Єдиної Помісної Православної Церкви

Кожен другий українець підтримує митрополита Епіфанія, як кандидата на предстоятеля Єдиної Помісної Православної Церкви України.
Про це повідомляє “УМ” з посиланням на дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Експерти у своєму дослідженні запитували – “кого б Ви хотіли бачити предстоятелем єдиної Помісної Церкви України?”.
Майже 50% громадян відповіли – Епіфанія.
Тоді як кожен четвертий опитаний підтримав на цій посаді очільника Московського патріархату – Онуфрія.
Майже таку саме підтримку отримав глава Греко-католицької церкви Святослав Шевчук.
Цікаво, що різниця голосів залежить і від регіону України. Таким чином, Епіфанія найбільше підтримують у Центрі України, Онуфрія на Донбасі, а Святослава на Західній Україні.
Крім цього, опитаних запитували, “як вони ставляться до Церков України?”.
Позитивно до Православної Церкви України ставиться майже половина українців – понад 42%, далі іде Українська Греко-Католицька Церква.
Найменшу підтримку отримала Українська православна церква Московського патріархату. Позитивно до неї ставиться лише кожен четвертий опитаний. І саме вона очолює релігійний рейтинг із найвищим показником негативного ставлення.
Як повідомляла раніше «УМ», Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вірить в те, що з часом всі православні об’єднаються в автокефальній помісній церкві України, а Києво-Печерська і Почаївська лаври будуть в ПЦУ.