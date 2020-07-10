Митрополит Епіфаній має найвищу підтримку українців, як потенційний очільник Єдиної Помісної Православної Церкви

Кожен другий українець підтримує митрополита Епіфанія, як кандидата на предстоятеля Єдиної Помісної Православної Церкви України.

Експерти у своєму дослідженні запитували – “кого б Ви хотіли бачити предстоятелем єдиної Помісної Церкви України?”.

Майже 50% громадян відповіли – Епіфанія.

Тоді як кожен четвертий опитаний підтримав на цій посаді очільника Московського патріархату – Онуфрія.

Майже таку саме підтримку отримав глава Греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

Цікаво, що різниця голосів залежить і від регіону України. Таким чином, Епіфанія найбільше підтримують у Центрі України, Онуфрія на Донбасі, а Святослава на Західній Україні.

Крім цього, опитаних запитували, “як вони ставляться до Церков України?”. Позитивно до Православної Церкви України ставиться майже половина українців – понад 42%, далі іде Українська Греко-Католицька Церква. Найменшу підтримку отримала Українська православна церква Московського патріархату. Позитивно до неї ставиться лише кожен четвертий опитаний. І саме вона очолює релігійний рейтинг із найвищим показником негативного ставлення. Як повідомляла раніше «УМ», Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вірить в те, що з часом всі православні об’єднаються в автокефальній помісній церкві України, а Києво-Печерська і Почаївська лаври будуть в ПЦУ.