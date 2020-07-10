Кінофестиваль “Молодість” стане першим великим кінозаходом під час карантину – і офлайн, і на онлайн-платформах

Кінофестиваль «Молодість», що відбудеться 22-30 серпня, представив оновлені плани на сезон і нове бачення свого бренду. Фестиваль має стати першим великим кінозаходом в Україні, який відбудеться під час карантину офлайн. Водночас, організатори анонсували і появу онлайн-платформи, де фільми можна буде переглянути за гроші. 49-й кінофестиваль «Молодість» мав відбутися наприкінці травня та на початку серпня, але його перенесли через антикоронавірусний карантин. «Молодість» була змушена скасувати також декілька передфестивальних подій, серед яких показ стрічки «Державний похорон» Сергія Лозниці та «Дні українського кіно», що мали пройти у декількох містах закордоном. Після послаблення карантинних обмежень організатори вирішили провести фестиваль і ще декілька подій з дотриманням необхідних вимог і заходів безпеки. Вже 24–25 липня на даху коворкінґу Kooperativ у Києві відбудеться форум «Продакшн в Україні», потім наприкінці серпня пройде сам фестиваль, а на вересень заплановані «Дні кіно Вишеградської четвірки».

Локаціями фестивалю стануть «Арка Дружби Народів», кінотеатр «Жовтень» і «Будинок Кіно». На майданчику перед Аркою розташують фудкорт, а також встановлять сцену та залу просто неба — там відбудуться церемонії відкриття та закриття фестивалю, спеціальні події та покази дитячої програми. А у головному фестивальному палаці, «Будинку Кіно», новий гендиректор «Молодості» Іван Адамчук анонсував відкриття оновленої червоної зали. Структура програми фестивалю така ж, як і у минулі роки: у міжнародному конкурсі візьмуть участь студентські та дебютні короткометражні й повнометражні фільми, окремо судитимуть національний конкурс короткого метру, а також дитячу програму Teen Screen і фільми з проблематикою спільноти ЛГБТ+ у програмі Sunny Bunny. Крім цього, глядачі зможуть подивитися позаконкурсну програму, а також відвідати лекції та спеціальні події за участі гостів «Молодості». Організатори відзначають, що очікували на українські фільми, які через пандемію не були завершені. У довгому списку, з якого зараз формують програми, опинилося декілька тисяч фільмів з 91 країни — вітчизняних з них декілька сотень. Власне на фестиваль мають потрапити близько 250 стрічок, тож на програмного директора Ігоря Шестопалова чекає складний вибір. Уже відомий фільм, що відкриє фестиваль — це картина «Забуті» режисерки Дарії Онищенко, яку знімали у спільному кіновиробництві зі Швейцарією. Дебютну повнометражну стрічку режисерки, «Істальгію», свого часу показали на фестивалі «Молодість» у 2012 році. «Забуті» — картина про життя в окупованому бойовиками Луганську декількох людей, які зберегли проукраїнську позицію. Її показ стане інклюзивним: агенція «Доступне кіно» допомогла створити звукописну доріжку для людей з вадами зору, а для людей з вадами слуху покажуть розгорнуті субтитри.

Одночасно з запуском фестивалю офлайн мають відкрити і онлайн-кінозал, над яким працює студія веб-продакшену Vintage. На сайті можна буде переглянути кіно та трансляції чи запис фестивальних подій. Частина контенту буде безкоштовною, а для деяких фільмів треба буде придбати онлайн-квиток. На порталі також планують публікувати тексти та відео про кіно.