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Хоч якась з Росії користь: з-за дискваліфікації її спортсменів, українці отримали “золото”

Дата: 10.07.2020
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Це "срібло", отримане українцями 3 років тому, заслужено перетворилося на "золото"...

Колекція чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного з Тернополя поповнилася ще однією золотою медаллю. Нагорода знайшла свого власника через п’ять років після чемпіонату Європи, що пройшов у 2015-му в естонському Отепя. Про це повідомив сам біатлоніст на своїй сторінці в Instagram, постаравшись, щоправда, зберегти інтригу, передають Патріоти України.

Зазначимо, що за підсумками естафетної гонки першою фінішувала збірна Росії. Згодом допінг-проба одного з російських біатлоністів, Олександра Пєчьонкіна, дала позитивний результат, що призвело до дискваліфікації самого спортсмена на чотири роки, а також дискваліфікації всієї російської  команди. У підсумку, «золото» перейшло до української команди, яка в складі Артема Тищенка, Сергія Семенова, Артема Прими та Дмитра Підручного фінішувала в тій гонці другою.

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