Forbes: новітні українські ракети перетворюють Чорне море на пастку для російських кораблів

Справжню загрозу російському флоту в Чорному морі несуть новітні протикорабельні ракети, які закуповує та розробляє Україна у своїх, вітчизняних підприємств. Кілька років напруженої роботи призвели до того, що нвйбільш вразливий для російського наступу на Україну напрямок – морський – може бути нівельований сотнею потужних ракет, кожна з котрих може майже напевно потопити плавзасіб тонажністю до крейсера включно, зазначають Патріоти України.

Англомовний Forbes акцентує на тому, що, незважаючи на будівництво Києвом бойових суден кількох класів, ніхто всерйоз не очікує, що український флот буде безпосередньо вступати в бій з російським в умовах відкритої війни.

“Кораблі Києва призначені не для цього. Всі ці патрульні катери виконують роль мобільних вузлів у системі контролю морського простору, яка також включає берегові спостережні пункти, наземні радари і невеликі безпілотники. Інакше кажучи, катери – це частина “сенсорної мережі”. І ця мережа зможе забезпечувати даними сили мобільних протикорабельних систем. Росія має боятися саме цих ракет, а не катерів”, – наголошує видання.

Зазначається, що якщо Україні дешевше і легше запускати ракети з берега, то від дорогого кораблебудування можна відмовитися на користь дешевих вантажівок, які озброєні ще дешевшими системами крилатих ракет.

У приклад видання наводить розробку конструкторського бюро “Луч” – ракету Р-360 “Нептун”, яку почали тестувати у 2019 році. За заявою виробника, вона здатна знищувати крейсери, ескадрені міноносці, фрегати, корвети, десантні та великі десантні і транспортні кораблі.

Також ракету можуть застосовувати проти радіо-цілей за погодних умов різної складності і під час активного ворожого вогню. Радіус їхньої дії досягає 280 км.

“За їхньою допомогою Україна може тримати під прицілом половину Чорноморського флоту РФ. Якщо вона розгорне достатню кількість систем “Нептун”, Чорне море може стати пасткою для російських кораблів, з якої неможливо втекти”, – зауважує Forbes.