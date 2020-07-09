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Українець очолив одразу декілька футбольних рейтингів Великобританії

Дата: 09.07.2020
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Футбольний захисник збірної України та клубу “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко очолив одразу кілька рейтингів за підсумками 33-го туру чемпіонату Англії.

У поєдинку проти “Саутгемптона” українець запам’ятався не лише своєю помилкою, яка призвела до голу. За оцінкою ефективності гри InStat Index він став найкращим у складі “городян”, відзначає Zbirna.com.

“За підсумками 33-го туру АПЛ українець опинився на вершині кількох рейтингів – за кількістю техніко-тактичних дій (154), передач (121), передач у штрафний майданчик (18), флангових передач (12) та підбирань (16)”, – зазначається у повідомленні.

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