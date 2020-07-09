Україна й Польща разом готують ПТРК “Пірат” для знищення танків спільного ворога

Легкий протитанковий комплекс ПТРК «Пірат» – результат плідної співпраці між українським підприємством «ДержККБ «Луч» і польською компанією Mesko, повідомляє Defense Express.

Принципова особливість нової спільної розробки – система наведення ракети в ПТРК «Пірат». Вона наводиться на ціль за допомогою лазерного підсвітлювача, промінь якого формує на цілі точку, у яку і має влучити ракета. До речі, її під час польоту підкеровує детекційний модуль, який також створено в рамках реалізації проєкту. Водночас лазерний підсвітлювач можна встановити як на самій пусковій, так і зовні.

Максимальна дальність стрільби в піхотному варіанті ПТРК «Пірат» – 2500 м. Ракета обладнана бойовими частинами з трьома типами вагою 2,5 кг – кумулятивною, термобаричною і осколково-фугасною. Сама ракета має масу 10 кг і калібр 107 мм, запускається з транспортно-пускового контейнера (ТПК) завдовжки 1180 мм. Маса спорядженого ТПК з ракетою – 15 кг.

До складу прицільного комплексу ПТРК входять денний і цілодобовий тепловізійний приціл, лазерний цільовий покажчик, електронний компас і приймач GPS. Час польоту ракети – 12 секунд. Бойова частина гарантує пробиття на рівні 550 мм RHA, прикритої ERA.

Серед головних переваг використання комплексів «Пірат»: його може переносити один солдат, простота використання дешевої ракети; короткий час реакції на загрозу; фактична відповідність до тактики типу «вистрілив і забув» з точки зору оператора, хоча й потребує лазерного підсвічування цілі; можливість швидкого пуску ракет по цілях, які послідовно підсвічує оператор лазерного підсвітлювача.

АрміяInform