У зоні ООС знищено російський бронеавтомобіль “Тигр”

8 липня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати. І звісно ж – “випросили” жорстку відповідь українських військових, повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на пресслужбу ООС.

За даними розвідки 8 липня українські захисники поранили двох загарбників та знищили один бронеавтомобіль «Тигр» російського виробництва.

Заходи із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації здійснювалися в умовах, коли частина армійських резервів зі складу Об’єднаних сил задіяна до ліквідації пожежі у Луганській області. Основні ж бойові підрозділи Збройних Сил України впевнено стримували ворожу агресію, повністю контролюючи ситуацію під час виконання завдання на лінії розмежування сторін.