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У зоні ООС знищено російський бронеавтомобіль “Тигр”

Дата: 09.07.2020
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"Тигри" новітніх російських окупантів горять ще краще, аніж колись гітлерівські "Тигри" горіли - доведено і в Сирії, і на Донбасі...

8 липня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати. І звісно ж – “випросили” жорстку відповідь українських військових, повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на пресслужбу ООС

За даними розвідки 8 липня українські захисники поранили двох загарбників та знищили один бронеавтомобіль «Тигр» російського виробництва.

Заходи із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації здійснювалися в умовах, коли частина армійських резервів зі складу Об’єднаних сил задіяна до ліквідації пожежі у Луганській області. Основні ж бойові підрозділи Збройних Сил України впевнено стримували ворожу агресію, повністю контролюючи ситуацію під час виконання завдання на лінії розмежування сторін.

Вперше в Україні окупанти зганьбилися зі своїм "Тигром" ще навесні 2014-го року під час вторгнення в Крим, - коли розхвалена кремлівськими пропагандистами бронемашина просто у прямому телеефірі ніяк не могла переїхати через зовсім невеличкий бордюр. Але гроші російських платників досі продовжують тратити на виготовлення цього недолугого залізяччя, яке потім згорає на чужих росіянам землях...

 

 

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