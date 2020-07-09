У Києві поліція затримала двох громадян Росії, які планували вчинити злочини в Україні

У Києві співробітники поліції затримали двох громадян Російської Федерації, які планували вчинення тяжких злочинів.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Києві отримали інформацію про те, що в столицю прибули громадяни Російської Федерації, які планують серію тяжких злочинів, повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіціі. Про які саме злочини йде мова, у поліції не уточнили.

За наявними даними, затримані були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби і брали участь у військових конфліктах на території різних країн. За це навіть були нагороджені державними нагородами.

Оперативники встановили автомобіль, на якому пересуваються чоловіки, і ймовірне місце їх знаходження.

7 липня двох чоловіків затримали в Шевченківському районі столиці. 8 липня затриманих примусово видворено за межі України.