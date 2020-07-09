Ескадрилью винищувачів тактичної авіації підняли в повітря по тривозі…

У 40-й бригаді тактичної авіації відбулося льотно-тактичне навчання з авіаційною ескадрильєю. Захід доволі масштабний, як для бригади. Одним із елементів сценарію є намагання ворога захопити чи знищити аеродром. Тож під час активної фази практично одночасно в повітря мали піднятися 12 бойових винищувачів і за кілька годин встигнути виконати низку навчально-бойових завдань. Для молодих льотчиків (уся ескадрилья укомплектована випускниками 2018–2019 років) місія непроста. До того ж, аби на ділі випробувати кмітливість і рішучість майбутніх асів, командування підготувало кілька сюрпризів. Але про все по черзі….

Розповідає АрміяInform.

Враховуючи загрози для країни…

За день до початку льотно-тактичних навчань (ЛТН) на аеродромі 40-ї авіабригади облаштували 16 навчальних місць. Керівник навчань — командувач ПвК «Центр» генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко. Він сам оглядає кожну локацію, перевіряє готовність доповідачів чітко розкласти по пунктах теорію й організувати практичну демонстрацію. Все має бути ідеально. Адже здобути та обмінятись досвідом з організації й методики проведення ЛТН прибуде увесь керівний склад авіабригад повітряного командування «Центр».

— На кожному з навчальних місць відпрацьовували окремі питання, які в комплексі утворюють увесь спектр життєдіяльності і функціонування авіаційної ескадрильї, починаючи від командного пункту, закінчуючи варіантами екіпіровки льотчиків під певні польотні завдання, — розповідає генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко. — Під час навчань створена обстановка максимально наближена до бойової. Навчання проводили на оперативно-тактичному тлі з урахуванням останніх відомостей щодо дій ворога. Мета — удосконалення ефективності ведення бойових дій ескадрильї, враховуючи досвід АТО/ООС. Враховані фактичний стан укомплектованості підрозділу, стан справності авіатехніки та обстановку і перспективні загрози навколо країни. Відпрацьовуємо й удосконалення управління авіаційним підрозділом. Командир ескадрильї має максимальну свободу дій під час ухвалення рішень як на землі, так і в повітрі.

Моделюється реальна бойова обстановка

Перший день навчань — теорія і демонстрація. На кожному з навчальних місць відпрацьовують дії різних підрозділів авіабригади відповідно до імовірних сценаріїв розвитку подій. Керівники занять розповідають, як кожен елемент відбувається на практиці. Серед основних — організація охорони та оборони стоянки літаків, відбиття нападу ворожої ДРГ на аеродром, евакуація поранених бійців підрозділу охорони з поля бою та надання невідкладної допомоги, запобігання спробі викрадення авіатехніки, гасіння літака після аварійної посадки, екстрене відновлення злітно-посадкової смуги після ракетного удару ворога та багато іншого. Нагадаємо, навчальних місць аж 16!

Другий навчальний день розпочався о п’ятій ранку. Ескадрилья піднята за тривогою. Комеска (так в авіації скорочено називають командира авіаційної ескадрильї) прибуває на аеродром, командир чергової ланки доповідає обстановку. Летовище заворушилось, як розбурханий мурашник. Сьогодні — активна фаза навчань. Моделюють реальну бойову обстановку. Інтенсивність шалена. Усі процеси, методично відпрацьовані на навчальних місцях учора, наразі відбуваються одночасно…

Щоб поспостерігати за ЛТН, із самого ранку до 40-ї авіабригади вертольотом прибули Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак та командувач Повітряних Сил генерал-полковник Сергій Дроздов. Присутність вищого військового командування аж ніяк не збентежила особовий склад. Кожен на місці спокійно та професійно робить свою роботу.

…Атака на летовище, стрілянина, вибухи

Літаки екстрено покидають летовище. Злітають парами. За кілька хвилин усі 12 МіГів у повітрі. Бої за аеродром тривають. Медики евакуюють поранених, а в небі — збір винищувачів, шикування в бойовий порядок. На чолі — командир ескадрильї. Отримавши з командного пункту завдання та інформацію про оперативну обстановку, він самостійно розподіляє льотний склад по групах тактичного призначення й визначає порядок тактичної взаємодії між ними.

Групи розлітаються на бойові завдання: перехоплення порушників повітряного простору та робота по наземних цілях. Тут на групу перехоплення чекала несподіванка. Замість малорозмірної цілі, у ролі якої мала бути «елка» (Л-39), із хмар на них посунули «сушки» (Су-27). Та молоді льотчики не розгубились, закрутились повітряні бої…

За легендою, під час спроби захоплення летовища, ворог пошкодив КП, злітно-посадкову смугу. Поки ремонтники відновлювали зруйновану інфраструктуру, командир авіаескадрильї вирішив використати оперативні аеродроми. Туди одразу вирушили авіаційні інженери, фахівці з ремонту, передислокували необхідне обладнання й пересувні засоби технічно-експлуатаційної частини бригади. На оперативних аеродромах інженерно-авіаційний склад відпрацював передпольотну підготовку літаків, а також повний комплекс заходів, необхідних для автономного виконання поточного обслуговування та середнього ремонту авіатехніки, яка зазнала пошкоджень внаслідок ведення бойових дій…

Окреме питання — дії пошуково-рятувальних груп після імітованого збиття літака і катапультування льотчика. До операції порятунку пілота залучали пошуково-рятувальний загін Повітряних Сил, спецпідрозділ СБУ «Альфа», фахівців Сил спецоперацій і спецпризначенців Військової служби правопорядку. Для пошуку та евакуації використовували два вертольоти Мі-8 та два бронеавтомобілі.

Загалом, попри неймовірно насичену програму, керівникам льотно-тактичного навчання вдалося вмістити його в три робочі дні. Під час активної фази навчання виконано 24 літако-вильоти Міг-29, Су-27, Л-39, а також один — БПЛА. Загалом льотчики використовували три основні та два оперативні аеродроми.

— Завдання на підготовку авіаескадрильї до ведення бойових дій бригада отримала на початку навчального року, — розповідає командир 40-ї бригади тактичної авіації полковник Андрій Фандєєв. — Ескадрилья, що залучалась до навчання, укомплектована молодими льотчиками. Усвідомивши важливість завдання, ми спланували необхідну одиночну підготовку екіпажів, далі — приступили до колективної підготовки у складі пари. Потім, відпрацювавши необхідні залікові вправи льотно-тактичної підготовки, приступили до підготовки вже у складі ланок, тобто одночасно чотирьох літаків у повітрі. Пройшовши успішно всі ступені підготовки, льотчики отримали допуск до виконання бойових завдань уже у складі ескадрильї. Під час цих навчань льотчики показали, що набули спроможностей і цілком здатні самостійно вести бойові дії у складі підрозділу.