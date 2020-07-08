ВМС України за підтримки авiації та морської піхоти відпрацювали захист акваторії Чорного моря

В акваторії Чорного моря відбувся збір-похід кораблів, катерів та суден національного флоту з метою відпрацювання елементів бойової підготовки, злагодженості підрозділів різнорідних сил та демонстрації їх присутності в Чорноморському регіоні. Окрім корабельно-катерного складу, в заході взяли участь підрозділи морської піхоти, морської авіації та тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

У ході збір-походу особовий склад відпрацював низку тактичних вправ, серед яких висадка морського десанту на необладнане узбережжя в умовах панування противника в морі та повітряному просторі, ведення мінно-загороджувальних дій, захист морських комунікацій, недопущення блокування пункту базування тощо. На завершення, військові у складі тактичних різнорідних груп відпрацювали дії по відбиттю нападу противника в морі та наданню допомоги судну, що зазнало лиха.

Варто зазначити, що основою проведеного збір-походу стали кораблі, катери та судна, які цьогоріч були зведені у флотилію ВМС ЗС України, а керування силами здійснювалось з корабельного пункту управління. Відповідно до розподілу функцій за стандартами НАТО, флотилія і надалі працюватиме в напрямку набуття спроможностей з питань підготовки корабельного складу.

АрміяInform