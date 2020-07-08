У Конгресі США пропонують збільшити військову допомогу Україні

Комітет Палати представників з асигнувань представив законопроєкт про фінансування оборони на наступний рік. У ньому пропонується збільшити допомогу Україні на $25 мільйонів.

Джерело: повідомлення на сайті комітету

Деталі: На оборонну допомогу Україні хочуть виділити $275 мільйонів, що на $25 мільйонів більше попередньої суми.

Кошти пропонують спрямувати на підготовку військових, надання озброєння, підтримку розвідки. Також комітет зазначає, що міністр оборони США повинен повідомляти Конгрес про будь-які затримки у виділенні коштів.

Нагадаємо:

У травні США передали Україні безпекову допомогу на загальну суму 25 мільйонів доларів для використання у зоні Операції об’єднаних сил.