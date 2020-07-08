Контррозвідники СБУ затримали агента ФСБ Росії під час підготовки ним теракту

У районі проведення ООС контррозвідники СБУ та бійці Центру спеціальних операцій “А” затримали агента ФСБ РФ, який прибув з тимчасово окупованих районів для здійснення теракту на підконтрольній українській владі території.

Джерело: СБУ

Деталі: Громадянина було затримано “на гарячому” – під час підготовки до диверсії. Він діставав зі схрону 2 гранатомети РПГ-22.

За завданням своїх кураторів з російської спецслужби, зловмисник мав підірвати цистерни з аміаком ємністю 3500 тонн на території ПАТ “Сєвєродонецьке об’єднання “Азот”.

Затриманий є мешканцем тимчасово окупованого міста Ровеньки. З 2014 року він брав участь у бойових діях проти українських військових. Згодом був завербований представниками ФСБ РФ.

Диверсант вже перебував у розшуку за двома статтям Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні ще одного злочину.