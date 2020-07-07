Винищувачі командування “Центр” провели бойові льотно-тактичні навчання

На Київщині пройшли льотно-тактичні навчання Повітряних Сил України в умовах, максимально наближених до бойових.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

6 липня Повітряні Сили повідомили, що в період з 01 по 03 липня 2020 року в одній з льотних бригад Повітряного командування «Центр» проводились льотно-тактичні навчання.

Основною метою навчань була підготовка авіаційної ескадрильї до виконання бойових завдань, перевірка готовності авіаційної ескадрильї до застосування по повітряних цілях.

«Одна із пар має перехопити малорозмірну ціль, однак начальник авіації ПвК «Центр» приготував молодим пілотам невеличкий сюрприз – у хмарах на них чекають “сушки“», — розповідають у Командуванні Повітряних Сил.

Під час проведення навчання було здійснено 37 літако-вильотів з аеродромів Васильків, Миргород, Озерне.

Продемонстровано роботу командира і штабу з організації, забезпечення та управління бойовими діями авіаційної ескадрильї.

Льотно-тактичні навчання проводилось з урахуванням бойового досвіду.

Відзначається, що до навчань залучався штатний склад ескадрильї та молодий льотний склад випуску 2018 – 2019 років. Льотний склад відпрацював всі поставлені завдання та був оцінений, як готовий до бою.