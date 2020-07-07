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Творці коміксу “Воля” презентують новинку, ретро-футуристичний “КіберКрай”

Дата: 07.07.2020
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Зустрічайте новинку від творців коміксу “Воля” – надзвийчно успішного в Україні та дружніх нам країнах і надзвичайно подразливого для тих, хто “за парєбріком”! Вийшов друком новий український  ретро-футуристичний ☢️ комікс “КіберКрай” .

…Україна 80-х переживає пік технологічної революції. Роботизація проникає у всі сфери суспільства і навіть музику, проте не всі люди готові прийняти нові реалії. Головний герой потрапляє у вир подій навколо обрання нового гетьмана – надпотужної Електронно-Обчислювальної Машини “Новий український Оріон-1″…

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