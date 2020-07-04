СБУ заблокувала діяльність ботоферми у Бердянську, яка розповсюджувала фейки

СБУ блокувала роботу ботоферми з Бердянську, яка входила до розгалуженої міжрегіональної мережі, керованої з Росії, для дискредитації української влади.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Потужності ботоферми дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені понад 500 «ботів».
Кіберфахівці спецслужби встановили, що мешканець Бердянська обладнав ботоферму, що була забезпечена всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням.
Для реєстрації акаунтів зловмисник використовував SIM-картки як українських, так і російських мобільних операторів.
Інформаційні «вкиди», які відпрацьовувала ботоферма, були направлені на створення панічних настроїв під час пандемії коронавірусу та дискредитацію дій української влади.
У ході проведення обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, технічне обладнання та майже 900 карток українських і російських мобільних операторів.
Напередодні кіберфахівці СБУ блокували міжрегіональну мережу ботоферм у Києві та кількох областях, якою також керували з Російської Федерації.
Організатори ботоферми використовували не лише облікові записи у соціальних мережах та е-мейли, але й електронні гаманці з фейковими персональними даними.