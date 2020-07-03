Українські Збройні Сили візьмуть участь у 7 багатонаціональних військових навчаннях НАТО

Українські Збройні Сили готуються до участі в 7 багатонаціональних військових навчаннях НАТО.

Про це сказано на інфографіці, яку опублікувало в Twitter Міністерство закордонних справ України.

Йдеться про такі навчання:

Noble Blister – 2020 (Німеччина);

Ramstein Alloy – 2020 року – 3 (Німеччина);

Ramstein Apex – 2020 (Німеччина);

Dynamic Master 2020 (Великобританія);

Loyal Leda2020 (Туреччина);

Steadfast Jupiter – Jackal 2020 (Німеччина та Італія);

Cyber ​​Coalition -2020 (онлайн).

Нагадаємо, Україна отримала статус учасниці партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО.

Як пояснили в МЗС, «цей крок дуже важливий на шляху України до євроатлантичної інтеграції. Україна давно співпрацює з НАТО. Спільні навчання, заплановані на 2020 рік, є прямим доказом цього ».

Також у відомстві повідомили про заплановані на 2020 рік військових навчаннях НАТО на території України. Серед них: JMTG-U, Rapid Trident – 2020 і Coherent Resilience.

Раніше в ЗСУ анонсували масштабні військові навчання в кінці літа.