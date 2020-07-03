У Києві й Одесі СБУ провела затримання антиукраїнських інтернет-провокаторів

За даними досудового слідства, блогер з Києва систематично поширював в інтернеті деструктивні матеріали.

Зокрема, він закликав до захоплення державної влади, – повідомляє пресслужба ГУ СБУ у Києві та області.

За даними слідства, блогер підбурював громадян до насильницького захоплення державної влади та повалення конституційного ладу в країні. На персональних сторінках у соцмережах блогер, згідно повідомлення СБУ, «провокував розпалювання міжнаціональної ворожнечі, закликав до порушення громадського порядку та масових заворушень». Частину із цих матеріалів, підозрюють у спецслужбі, він отримував із російських пропагандистських ресурсів.

Ініційована СБУ експертиза засвідчила, що розповсюджені блогером публікації містять публічні заклики до насильницького захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, а також розпалювання національної ненависті та ворожнечі.

Правоохоронці провели три обшуки за місцями проживання фігуранта провадження та його рідних. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки «Яндекс-деньги» та накопичувачі інформації із антиукраїнськими матеріалами.

Слідчі органів безпеки оголосили провокатору про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження уже скеровано до суду.

Тим чсом, контррозвідка Служби безпеки України затримала одесита, який закликав до створення так званої «Одеської народної республіки». Правоохоронці вважають, що фігурант діяв за завданням проросійських бойовиків з окупованих територій Донбасу.Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що одесит налагодив зв’язки із проросійськими сепаратистами з ОРДЛО і за їх завданням розміщував на персональних сторінках соцмереж деструктивні матеріали. Він закликав мешканців області підтримати псевдодержавні утворення “Л/ДНР” та вихід регіону зі складу України, підбурював до створення так званої “Одеської народної республіки”», – зазначають правоохоронці.

За місцями реєстрації та проживання фігуранта справи в Одесі провели обшуки. в СБУ повідомляють, що виявили матеріали, які свідчать про його діяльність на шкоду державній безпеці.

Мешканцю Одеси повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.