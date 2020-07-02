На півдні України морська авіація тренувалася у нанесенні бомбових і торпедних ударів

На Миколаївщині відбулися масштабні навчання морської авіації. Морська авіаційна бригада завершила льотно-тактичні навчання, в рамках яких п’ять днів відпрацьовувала різні сценарії застосування підрозділів під час забезпечення дій сил ВМС.

Про це повідомляє АрміяInform.

Повідомляється, що до навчань залучили майже весь особовий склад авіабригади, вертольоти Мі-14, Мі-8МСБ-В та літаки Ан-26.

Екіпажі вдосконалювали льотні навички, проводили польоти у зоні й по колу, відпрацьовували надання невідкладної допомоги.

«Коли визначили, де перебуває «постраждалий», наш підрозділ відпрацював десантування по-штурмовому на воду з висоти 3 метрів моторного човна і рятувальників», — розповів начальник рятувально-пошукової десантної групи морської авіабригади лейтенант Євген Дрьомін.

Під час відпрацювання другого варіанта, коли рятували групу осіб за інших умов, з літака Ан-26 скинули рятувальні плавзасоби, а парашутно-десантним способом — фахівців рятувальників.

Одне з головних завдань, яке відпрацювали підрозділи забезпечення бригади, — розгортання по тривозі й підготовка аеродрому до прийому додаткової авіатехніки.

Додатково – і організація повноцінного польового табору з командним пунктом, місцями для харчування, відпочинку тощо.

Відзначається, що кульмінацією навчань для морських авіаторів став пошук і відстеження субмарини противника з наступним нанесенням бомбового й торпедного ударів.