У зоні ООС знищена бойова позиція ворога: вбиті 4 і важко поранені 3 терористи

Бійці 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили позицію бойовиків, скоригувавши вогонь після перегляду ворожого пропагандистського відео з хвалькуватим інтерв’ю бойовика Саші “Скіфа”.

«Уважно переглянувши відео, ми побачили свої помилки, вирахували більш точно місця укриття бойовиків і чекали. Коли почався черговий обстріл наших позицій, полетіла отвєточка на «улюблену» позицію Саші «Скіфа», яку він нам належним чином «підсвітив», – йдеться в повідомленні на сторінці бойової групи «К-2» в соцмережах, передають Патріоти України.

Відео з ліквідацією позиції бойовиків, відзняте українським розвідувальним квадрокоптером, розпочинається з “титрв”, у яких бійці ЗСУ насмішкувато “дякують” терористам за самонаведення: “54 ОМБР дякує товаришу Саші-”ходоку” за якісну фото- і відеофіксцію з геолокацією батальйону “Восток”. Після твого виступу ми побачили помилки в роботі і все швидко виправили…”, – йдеться у “передмові” до відео із знищенням ворожого укріплення.

Також зазначається, що позиції бойовиків “обробили” виключно калібрами, дозволеними Мінськими угодами.

Бійці повідомляють, що ворожу позицію з великокаліберним кулеметом повністю знищили. Водночас ліквідовані четверо бойовиків, а троє – важко поранені.