Соцопитування: більшість українців вважають, що Україна переможе Росію

Більшість українців вважають, що Україна переможе Росію, в майбутньому перейде переважно на українську мову, і не хотіли б переїхати до Європейського Союзу чи США, а до Росії — навіть за гроші. Водночас багато громадян дотримуються думки, що Україна йде до розколу, не розвивається, а життя стає все більш нестерпним…

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилося 26-30 квітня.

Згідно з ним, 50,5% українців упевнені, що в майбутньому Україна здобуде перемогу над Росією, тоді як 10,3% із цим не згодні. 55,5% громадян гадають, що колись Україна перейде переважно на українську мову, а 29,8% — що вона стане другою державною.

За даними соціологів, 27% українців підтримують думку, що російська мова загрожує незалежності Україні, тоді як 48,8% називають її “історичним надбанням України, яке необхідно розвивати”. При цьому 35,1% опитаних вважають, що не можна йти на поступки Москві та сепаратистам задля досягнення миру на Донбасі, 48,8% підтримують переговори з Росією і окупантами.

Крім того, 37,2% погодились, що Україна переможе Росію, оскільки “Росія — слабка відстала держава, а Україну підтримує весь цивілізований світ”, а 31,2% кажуть, що Україна ніколи не здобуде перемоги над Росією, оскільки “є слабкішою політично й економічно”.

Дослідники стверджують, що 44,1% опитаних погодились із думкою, що Україна повинна змусити своїх громадян поважати мову, державні символи та національні традиції, а 39,9% — що потрібно знайти нову об’єднавчу ідеологію.

Водночас 51,1% вважають, що учасники бойових дій “є зразком громадянського патріотизму і служіння країні”, а 24,1% — що вони “відчувають себе вище законів та інших громадян країни”. 28,7% опитаних думають, що Україна “тримається на націоналістах і тільки вони не дають її підкорити”, а 37,6% — що радикали і націоналісти, навпаки, “роблять все для розвалу країни та не розуміють, як нею керувати”.

Дослідники КМІС заявляють, що 27,1% українців готові переїхати до США або Європейського Союзу, тоді як 65,1% відмовилися б від такої можливості. 6,3% опитаних сказали, що переїхали б до Росії, а 11,2% згодні на це, але якщо їм заплатять 100 тисяч доларів. 80,2% не переїхали б до Росії навіть за гроші.

Тим часом 43,7% українців вважають, що Україна, можливо, і повільно, але “розвивається й перетворюється на сучасну та розвинену країну”. Водночас 46% громадян дотримуються протилежної думки: вони вважають, що “Україна стагнує і не розвивається, а життя стає все більш нестерпним”.

40,8% опитаних зазначили, що “Україна зшивається і йде шляхом об’єднання”, тоді як 46,1% згодні з тим, що Україна як країна “розвалюється і прямує до розколу”.

Загалом 34,3% українців вважають, що ситуація в Україні песимістична, 33,2% — що оптимістична, 20% — що частково оптимістична, а частково песимістична, 6,9% — що, скоріше, оптимістична, а 6,7% — що, скоріше, песимістична.

Дослідники порахували, що 43,7% впевнені у важливості для України незалежності й цілісності її кордонів, тоді як 34,5% дотримуються думки, що важливіше добробут громадян. При цьому 49,1% вважають, що для України найважливіше перемогти у війні, а 29,6% — що важливіше розвивати економіку.

Загалом 36,9% громадян найважливішою назвали частково незалежність і частково економіку, 20,7% — економіку, 16,7% — незалежність, 14% — скоріше, економіку, а 11,6% — скоріше, незалежність.

Довідка: опитування проводилося серед 1,5 тисячі повнолітніх респондентів на підконтрольній Україні території методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Суспільне