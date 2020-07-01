Ракетний комплекс “Вільха” зможе нищити ворога і на відстані, більшій 120 кілометрів

Ракетний комплекс «Вільха» отримає ще декілька версій, для яких дальність у понад 120 км не межа.

Про це стало відомо з сюжету “ВІЛЬХА ПАСТОРА” або Ракетна програма України програми 5-го каналу “На власні очі”.

Передбачається розробка декількох версій корегованих ракет «Вільха-М», що окрім збільшеної дальності матимуть різні за вагою бойові частини.

Власне зараз виріб Р-624М «Вільха-М» має бойову частину вагою у 170 кг та дальність у 123 км, зараз йде робота над збільшенням дальності до 140 км за рахунок використання нового виду палива.

Нова версія виробу – Р-224М1 «Вільха-М1» з бойовою частиною у 170 кг на старому паливі зможе знищувати цілі на максимальній відстані у 140 км, а при використанні нового палива – до 154 км.

Для цієї модифікації передбачено використання бойової частини вагою 236 кг, відповідно дальність складатиме 108 км та 121 км на новому типу палива.

Р-224М2 «Вільха-М2» зможе досягати дальності у 141 км та 202 км з новим видом палива, при збережені бойової частини вагою 170 кг.

Ракетний комплекс «Вільха-М» – проект створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 120 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкненим циклом.

Попередня версія корегованого снаряду «Вільха» вже завершила державні випробування та перебуває на озброєння підрозділів Збройних Сил України. Її серійне виробництво було розпочато наприкінці 2018-го року.

Український мілітарний портал