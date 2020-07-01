Перші 5 країн відкрили кордони для України

Українці зараз можуть їхати до Туреччини, Хорватії й Албанії без епідемічних обмежень, до Чорногорії – за наявності тесту про відсутність COVID-19, до Єгипту – з проходженням самоізоляції при поверненні.
Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram
Пряма мова: “Найпопулярніше питання цього літа – які країни вже відкрили свої кордони для України?
- Туреччина;
- Албанія;
- Хорватія (за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла);
- Чорногорія (за наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин).
Через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні інші європейські кордони, на жаль, залишаються зачиненими для українських туристів. Проте іноземцям, дипломатам та громадянам України, які мають дійсні робочі чи навчальні контракти або посвідчення на проживання в ЄС, морякам, що прямують на корабель, громадянам, які транзитом прямують через ЄС, в’їзд дозволено.
Кожні 2 тижні ЄС переглядатиме список держав, з яких можливо в’їжджати. І в залежності від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки чи знову вводити їх для конкретних країн.
Також в залежності від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні рішення про відкриття кордонів буде ухвалено Грузією”.
Нагадаємо: Європейський Союз не скасував з 1 липня заборону на в’їзд для українців – хоча дозволив в’їзд деяким туристам із 15 країн. Рада Євросоюзу дозволила відкрити в’їзд для окремих категорій українців.
Для українських туристів поки будуть доступні чотири курортних країни Європи: Хорватія (входить у ЄС, але не входить у шенгенську зону), Албанія (вже почала приймати українських туристів), Туреччина (з 1 липня, але вимагатимуть страхування), Грузія (з 1 серпня).