Учасники регати “Козацький шлях” і фесту “Пісні, народжені в АТО” приєднаються до святкування Дня ВМС України

Два десятки яхт беруть участь у регаті “Козацький шлях”, що стартувала у Дніпрі. Про це повідомляє 5 канал.

Шляхом від Дніпра до Одеси учасники регати зупинятимуться в Запоріжжі, Нікополі, Новій Каховці, Херсоні та Очакові. І змагатимуться на швидкість на дев’ятьох дистанціях.

“Найскладніше в регаті – це штиль . Бо коли є вітерець – дуже гарно так. То нам хоч туди він дує, хоч сюди, ми з цим справляємось. Штиль – це просто морока”, – каже учасник регати Сергій Бойко.

Під час зупинок співатимуть військових пісень, адже у командах цього року – учасники фестивалю “Пісні, народжені в АТО”.

Під вітрилами Дніпром до Чорного моря учасники мають пройти понад півтисячі кілометрів. Перша зупинка на Хортиці, а за тиждень учасники сподіваються встигнути до Очакова і приєднатися до святкування Дня військово-морських сил.