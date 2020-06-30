Туманно-карантинні перспективи фестивалів: чи прорвуться “Бандерштат” з БеZVIZ-ом?

Карантин зачепив індустрію літніх фестивалів по всьому світу. За кордоном більшість із них вже скасували або перенесли на наступний рік. Однак деякі українські фестивалі ще намагаються втриматися на плаву. Журналісти видання «ШоТам» звернулися до організаторів найбільш відомих вітчизняних фестів і дізналися, чого чекати цього року…

Яків Матвійчук, засновник і організатор ZAXIDFEST заявив: «Плануємо переносити фестиваль на кінець серпня або на початок вересня. Відбудеться фестиваль чи ні – залежить лише від розпоряджень влади. Через епідемію уряд заблокував нашу діяльність і не надав дорожньої карти для виходу з карантину.

У нас є плани щодо закордонних артистів, але чи матимуть вони змогу приїхати до нас – поки невідомо.

Якщо в цьому році фестиваль доведеться скасовувати, то запропонуємо гостям вибір: зберегти квиток на наступний рік або ж повернути гроші за нього…»

Андрій Зоїн,засновник і організатор фестивалю ReSpublica так само не втрачає надії: «Фестиваль відбудеться 25-27 вересня в Старій Фортеці Кам’янця-Подільського. Плануємо на день туризму, щоб і культуру підживити, і туристичну галузь, яка зазнала збитків під час пандемії.

Щодо списку артистів на фестивалі, то ми не зможемо платити гонорари, про які домовлялись раніше. Адже не продаємо квитки, а партнери не розуміють, як їм діяти. Тому формат фестивалю може змінитись, а артистів в лайнапі може поменшати. Іноземні гурти, які мали виступити в нас у рамках європейських турів, не приїдуть. Вони виступатимуть онлайн в нічний час на фестивальних екранах. Інші іноземні гурти, які мали виступити тільки в нас — планують бути.

Нам не доведеться повертати квитки, адже ми так і не встигли їх продати через початок карантину. Тому маємо більше можливостей для швидкого реагування на стан подій і послаблення карантину».

Наразі не скасовують заздалегідь анонсовані на другу половину літа дати ще ряд популярних фестивалів.

Зокрема, на офіційному сайті фестивалю «Бандерштат» триває продаж квитків на цьогорічний фестиваль, який планується 7-9 серпня. В коментарях на сторінці у Facebook прихильники Бандерштат не втрачають надію і сподіваються, що він все таки відбудеться.

Команда БеZVIZ Festival теж працює над організацією цьогорічного фесту. Його планують провести 14-16 серпня на Монастирському острові у Дніпрі.