“Парад головотяпства” російських військових: бардак параду в самій Москві і казуси на окупованих територіях

25 червня в окупованому Луганську російські збройні формування проводили виставку військової техніки зі зразками російських модифікацій. Як завжди, «прокололися», продемонструвавши військову техніку, яка поставляється терористам з території Росії.

Як повідомляє Український Мілітарний Портал, виставку окупанти проводили на території зруйнованого Луганського аеропорту. Крім різних радянських зразків озброєнь на виставці, була виставлена ​​і російська модифікація броньованої розвідувально-дозорної машини БРДМ-2М(А). Чисельні фото і відео бронемашини стали ще одним доказом для світової спільноти щодо прямого військового втручання Росії і підтримки терористів на території українського Донбасу.

Тим часом, у самій Росії один лише «парад Перемоги», проведений 24 червня замість традиційного 9 травня, продемонстрував нездатність самих росіян вправлятися із зброєю.

Так, у Москві під завершення параду, після виїзду за межі Красної площі загорівся бронетранспортер К-17 «Бумеранг», якого диктор-пропагандист перед цим розхвалював як «навєйшую разработку». Пізніше військові, які потягнули «Бумеранг» далі на налигачі, заявили, що «нічєво страшного нє праізашло». Так само, як раніше казали і про танк «Армата», який заглох під час параду і вивозився на буксирі…

Тим часом, у окупованому Севастополі механік раритетного танка Т-34 не справився з управлінням, не вписався в поворот на Нахімовському проспекті і мало не в’їхав у натовп цивільних зівак. Світ облетіли фото і відео поліцейських і танкіста з роззявленими ротами біля танка, впертого у перекошений світлофор…

У «грізної» сусідньої держави на параді не витримувала не лише техніка, а й люди.

Рядовий 27-ї окремої гвардійської (!) мотострілецької бригади, наряжений у форму часів Другої світової і з гвинтівкою в руках раптом вирішив помститися ФСБ – за однією версією, з-за того, що не потрапив у головний стрій параду, з-за іншої – з-за того, що перегрівся на сонці і повірив у байку про те, що машини спецслужб радіоактивно «опромінюють» людей. Причина не така важлива – важливіше те, що просто у центрі Москви солдат, відібраний для головного параду на Красній площі, вчинив напад на спецмашину ФСО – і повибивав у ній вікна прикладом гвинтівки. Якщо такий психічно неврівноважений гвардієць мав марширувати мимо мавзолея з Путіним – то які тоді потрапляють у «звичайні» військові частини Росії?..

На цьому фоні просто смішним мав би здаватися інцидент з дівчиною-військовослужбовцем Балтійського флоту, яка загубила туфлю під час маршу і та залишилася валятися на Красній площі. Було б просто смішно, якби російські ЗМІ не згадали, що починаючи з 2010 року на путінських «парадах побєди» жінки російської армії губили взуття принаймні ще 5 разів. Тільки досі це траплялося на парадах у Краснодарі, Горно-Алтайську, Воронежі і Калінінграді (колишньому Кенігсбергу), а в Москві таке сталося вперше. Можливо, тому адмірал флоту за це… вручив їй медаль – бо хоча б стрій не порушила і продовжила, шкандибаючи, марширувати далі на одну ногу босою…

Тож зброя, зроблена за гроші російських платників і «подарована» терористам для вбивств на українській землі, авторитету Росії не додасть і життя російським громадянам точно не полегшить.