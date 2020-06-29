Над окупованим Донецьком замайорів синьо-жовтий прапор

До Дня Конституції України 15-метровий прапор випустили волонтери, переселенці та військовослужбовці цивільно-військового співробітництва (м. Авдіївка) неподалік від лінії розмежування.

Подібні заходи вже неодноразово проводили на Донеччині та Луганщині й найчастіше були присвячені Дням Конституції та Прапора України.

— Ми нагадуємо мешканцям тимчасово окупованих територій, що Україна все одно повернеться, — говорить волонтер на псевдо «Оскар». — Хоча вже пройшло дуже багато часу, але вас ніхто не кинув, ви все одно боріться. Все буде Україна й цей синьо-жовтий стяг буде в кожному місті: і в Луганську, і в Донецьку, і в Горлівці, і в Сніжному, і в Шахтарську.

Вже через декілька годин у групах соціальних мереж мешканців окупованого Донецька з’явилися фото та відео з українським прапором, що пролітав над містом.

АрміяInform