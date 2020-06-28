У День Конституції киянин на найшвидшому у світі електробайку перетне всю Україну зі сходу до заходу за одну добу

Про це повідомляє кореспондент hromadske з Лисичанська Луганської області.

За кермом електричного мотоцикла Dnepr Electric, який у 2018 році встановив рекорд швидкості на Bonneville Speed Week у штаті Юта, США, буде президент Київського міського автомотоклубу Сергій Малик.

«Ідея у тому, щоб проїхати від найсхіднішої хатки України до найзахіднішої хатки України. Будемо намагатись проїхати максимальну дистанцію за добу на елекромотоциклі. Зі мною їхатимуть дві машини супроводу, у них генератори та три комплекти батарей. На одній батареї можна проїхати десь 120 км. По нормальних дорогах — 120-150», — зазначив він.