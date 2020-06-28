У День Конституції киянин на найшвидшому у світі електробайку перетне всю Україну зі сходу до заходу за одну добу

Про це повідомляє кореспондент hromadske з Лисичанська Луганської області.
За кермом електричного мотоцикла Dnepr Electric, який у 2018 році встановив рекорд швидкості на Bonneville Speed Week у штаті Юта, США, буде президент Київського міського автомотоклубу Сергій Малик.
«Ідея у тому, щоб проїхати від найсхіднішої хатки України до найзахіднішої хатки України. Будемо намагатись проїхати максимальну дистанцію за добу на елекромотоциклі. Зі мною їхатимуть дві машини супроводу, у них генератори та три комплекти батарей. На одній батареї можна проїхати десь 120 км. По нормальних дорогах — 120-150», — зазначив він.
Також Малик розповів, що мотоцикл, на якому він їхатиме, конструювався для швидкісної їзди й не був призначений для їзди по дорогах загального користування. Через це зараз до нього додали номери, фари, лампочки та поворотники. Крім того – переналаштували двигун. Якщо раніше він був призначений для їзди з максимальною швидкістю, то тепер від нього було потрібно, щоб він їхав не дуже швидко, але довго.
Також киянин зазначив, що за такий короткий час таку довгу дистанцію на електробайку ніхто у світі не долав. За словами Сергія Малика, максимальна швидкість, яку він розвивав на цьому електричному мотоциклі, — 167 км на годину.