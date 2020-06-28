У Борисполі відкрили пам’ятник автору Гімну України – Павлу Чубинському

На Київщині в Борисполі урочисто відкрили пам’ятник Павлу Платоновичу Чубинському. Відкриття відбулося 26 червня на Книшовому меморіально-парковому комплексі.

Про це повідомляє інформаційна агенція “Погляд”.

Чим особливий пам’ятник?

Цей пам’ятник вирізняється серед інших тим, що зображує митця у повний зріст. Зауважимо, що пам’ятник встановили іще 15 квітня, але офіційне відкриття приурочили до Дня Конституції України.

Церемонію відкриття пам’ятника освятив Митрополит Епіфаній, державний гімн виконав оперний співак Володимир Гришко.

Хто такий Павло Чубинський?

Павло Платонович Чубинський – етнограф, фольклорист, поет. А головне – автор державного гімну України. Народився 27 січня 1839 року на хуторі, що нині входить у межі міста Борисполя поблизу Києва, в сім’ї бідного дворянина.

Павло Чубинський працював у надзвичайно складних умовах переслідування царським урядом української культури, і за своє недовге життя встиг зробити стільки, що, за висловом його друга і співробітника Федора Вовка, його заслуг вистачило б і на декількох професіональних учених. Один лише вірш «Ще не вмерла Україна» зробив його ім’я безсмертним навіки.