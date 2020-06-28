﻿

У Борисполі відкрили пам’ятник автору Гімну України – Павлу Чубинському

Дата: 28.06.2020
Автор:

На Київщині в Борисполі урочисто відкрили пам’ятник Павлу Платоновичу Чубинському. Відкриття відбулося 26 червня на Книшовому меморіально-парковому комплексі.

Про це повідомляє інформаційна агенція “Погляд”.

Чим особливий пам’ятник?

Цей пам’ятник вирізняється серед інших тим, що зображує митця у повний зріст. Зауважимо, що пам’ятник встановили іще 15 квітня, але офіційне відкриття приурочили до Дня Конституції України.

Церемонію відкриття пам’ятника освятив Митрополит Епіфаній, державний гімн виконав оперний співак Володимир Гришко.

Хто такий Павло Чубинський?

Павло Платонович Чубинський – етнограф, фольклорист, поет. А головне – автор державного гімну України. Народився 27 січня 1839 року на хуторі, що нині входить у межі міста Борисполя поблизу Києва, в сім’ї бідного дворянина.

Павло Чубинський працював у надзвичайно складних умовах переслідування царським урядом української культури, і за своє недовге життя встиг зробити стільки, що, за висловом його друга і співробітника Федора Вовка, його заслуг вистачило б і на декількох професіональних учених. Один лише вірш «Ще не вмерла Україна» зробив його ім’я безсмертним навіки.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру