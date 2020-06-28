Стратегічний безпілотний літальний апарат Global Hawk США здійснив авіарозвідку над Донбасом

26 червня стратегічний безпілотний літальний апарат Global Hawk США здійснював розвідку територій Донбасу.

Про це повідомляє Український Мілітарний Портал.

Розвідку здійснює стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk з бортовим номером 04-2021, який вилетів з авіабази в Італії.

Близько 6-ї години ранку безпілотник був в повітряному просторі Греції. Через Грецію та Болгарію Global Hawk вилетів до Чорного моря.

З 12 години по 15 годину безпілотник проводив розвідку в повітряному просторі Грузії.

Далі безпілотник попрямував в повітряний простір України. Global Hawk залетів до України через Миколаївську область і попрямував у напрямку Донбасу.

Станом на 20 годину, безпілотник зробив кілька кіл в районі Донецької й Луганської області.

Нагадаємо, що стратегічний розвідувальний безпілотник США періодично проводить розвідку в районі Чорного моря та районі Донецької та Луганської області.