﻿

Стратегічний безпілотний літальний апарат Global Hawk США здійснив авіарозвідку над Донбасом

Дата: 28.06.2020
Автор:

26 червня стратегічний безпілотний літальний апарат Global Hawk США здійснював розвідку територій Донбасу.

Про це повідомляє Український Мілітарний Портал.

Розвідку здійснює стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk з бортовим номером 04-2021, який вилетів з авіабази в Італії.

Близько 6-ї години ранку безпілотник був в повітряному просторі Греції. Через Грецію та Болгарію Global Hawk вилетів до Чорного моря.

З 12 години по 15 годину безпілотник проводив розвідку в повітряному просторі Грузії.

Далі безпілотник попрямував в повітряний простір України. Global Hawk залетів до України через Миколаївську область і попрямував у напрямку Донбасу.

Станом на 20 годину, безпілотник зробив кілька кіл в районі Донецької й Луганської області.

Нагадаємо, що стратегічний розвідувальний безпілотник США періодично проводить розвідку в районі Чорного моря та районі Донецької та Луганської області.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру