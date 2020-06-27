У Товмачі на Шполянщині вшанували Холодноярських отаманів

Фестиваль “Товмацький Курінь”, який щороку проходить у Товмачі Шполянського району Черкащини, у зв’язку з карантином відтерміновано на 2021 рік. Проте 27 червня, в день, коли мав відбутися 5-й культурно-просвітницький фестиваль, у Товмачі під звуки Гімну України таки було піднято державний прапор та знамена Холодного Яру і фестивалю “Товмацький курінь”…

Організатори фестивалю повідомляють: “Нечисельним активом відзначили пам’ять борців за волю України: Івана Лютого-Лютенка (Гонта), Івана Яковича Чорноуса (Чорний Ворон), героїв Небесної Сотні, воїнів сучасної війни з Росією. Поклали квіти до погруддя Т.Г.Шевченка. Провели трудову акцію біля гайдамацької кринички. Пам’ятаємо і шануємо людей, що віддали життя і здоров’я в ім’я України”.

У Товмачі не збираються забувати ні української культури, ні традицій звитяжної Боротьби за Волю…