У “іхтамнєтів” і “росвоєнторга” чергові втрати: бійці “королівської” бригади ЗСУ знищили російську станцію наземної розвідки

24 окрема механізована бригада імені короля Данила заявила про знищення російської станції наземної розвідки ПСНР-8 «Кредо-М1».

«Завдяки мужності особового складу та їх вмілим і злагодженим діям, воїнам вдалось виявити місце розташування корегувальників та нанести точкове вогневе ураження по позиції ворога пострілом з ПТКР та знищити її. [станцію наземної розвідки] », – написали в офіційному повідомленні.

За інформацією оприлюдненою пресслужбою, вона була розташована в одному з промислових приміщень, що були обладнані бойовиками під передові позиції. У оприлюдненому пресслужбою бригади відео видно, як заряд від українських бійців влітає у вікно, за яким ховалися коригувальники з “подарованою” їм Кремлем сучасною станцією розвідки. Вибух супроводжується вигуком стрільця “Слава Україні!” і хорошою музикою гурту “Рамштайн”…

Ще раніше спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на тимчасово окупованій території Донбасу новітні системи озброєння російської армії.

Тоді системи радіоелектронної боротьби Р-330Ж “Житель” та “Тірада-2” були зафіксовані в районі населеного пункту Південна Ломуватка Луганської області.