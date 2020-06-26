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У “іхтамнєтів” і “росвоєнторга” чергові втрати: бійці “королівської” бригади ЗСУ знищили російську станцію наземної розвідки

Дата: 26.06.2020
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На відео видно, як у це вікно прилітає український боєзаряд, що смертельно "поцілував" російсчьку станцію. Вибух супроводжується вигуком стрільця "Слава Україні!" і хорошою музикою гурту "Рамштайн"...

24 окрема механізована бригада імені короля Данила заявила про знищення російської станції наземної розвідки ПСНР-8 «Кредо-М1».

«Завдяки мужності особового складу та їх вмілим і злагодженим діям, воїнам вдалось виявити місце розташування корегувальників та нанести точкове вогневе ураження по позиції ворога пострілом з ПТКР та знищити її. [станцію наземної розвідки] », – написали в офіційному повідомленні.

За інформацією оприлюдненою пресслужбою, вона була розташована в одному з промислових приміщень, що були обладнані бойовиками під передові позиції. У оприлюдненому пресслужбою бригади відео видно, як заряд від українських бійців влітає у вікно, за яким ховалися коригувальники з “подарованою” їм Кремлем сучасною станцією розвідки. Вибух супроводжується вигуком стрільця “Слава Україні!” і хорошою музикою гурту “Рамштайн”…

Нагадаємо, раніше сучасну російську переносну станцію наземної розвідки – «Кредо-М1» неодноразово фіксували на озброєнні російсько-терористичних військ, зокрема СММ ОБСЄ зафіксувала її на околиці окупованого Первомайська. Цю систему вже фіксували і волонтери з InformNapalm у своєму розслідуванні.

Такий вигляд мала сучасна російська переносна станція наземної розвідки "Кредо-М1" до того, як український боєзаряд перетворив її на купу металобрухту... На неї було потрачено чимало грошей російських платників податків, які тепер перетворилися на прах. Втім, як швидше за все, згинули й обслуга станції (як відомо, часто до такої техніки садять воєнспеців з Росії, а не місцевих алкоголіків-поліцаїв)

Ще раніше спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на тимчасово окупованій території Донбасу новітні системи озброєння російської армії.

Тоді системи радіоелектронної боротьби Р-330Ж “Житель” та “Тірада-2” були зафіксовані в районі населеного пункту Південна Ломуватка Луганської області.

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