СБУ знешкодила терористів під час спроби підпалу мечеті кримських татар у Одесі

СБУ попередила підпал мечеті в Одесі, який намагалась вчинити неонацистська організація напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У результаті проведеної спецоперації в ніч з 25 на 26 червня співробітники СБ України затримали у центрі Одеси двох учасників неонацистської організації під час спроби підпалу культової ісламської споруди із використанням двох пляшок із запалювальною сумішшю.

СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в Росії.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що двоє неонацистів планували вчинити теракт з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та повалення конституційного ладу. До координації діяльності структури слідчі СБУ обґрунтовано підозрюють представників спецслужб РФ.

У ході проведення особистого огляду та обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту.

Наразі фігурантів справи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство. Операція проводилась під процесуальним керівництвом Прокуратури в Одеській області.