У Черкасах федерація SUP-веслування та серфінгу і команда Dnipro SUP Team презентують фільм “Ми є більше, ніж я”

Черкаська обласна федерація SUP-веслування та серфінгу і команда Dnipro SUP Team запрошує черкасців уже цієї п’ятниці, 26 червня 2020 року, на презентацію фільму «Ми є більше, ніж я». Короткометражну стрічку про розвиток місцевого SUP-руху, його мету і філософію символічно покажуть на першій черкаській SUP-станції, що на пляжі Митницький.

Фільм за участю федерації, членів команди та місцевого кінопродакшену Filmar готували понад рік. Зйомки відбувалися під час SUP-мандрівок, подорожей та екологічних експедицій акваторіями Черкащини. Сам фільм на 98 відсотків складається з кадрів, що демонструють непізнану красу Черкас і водних артерій області. Про його мету автори говорять так:

«Кожен з нас – частина великого.

За роки SUPу в нашому регіоні ми реабілітовували військових та людей з вадами зору, одружували, тренували, вчили йозі, об’єднували в команди, вчили боротись, не боятись робити перший крок, цінувати природу, відкривати Черкащину. Ми щодня вчили свободі.

Цьогоріч пандемія covid19 поставила під загрозу плани кожного з нас. У нас забрали завтра, нас обмежили і загнали в кут. Ми були не винятком. Наші амбітні плани про подальший розвиток туристичного сап-руху, прокладення екостежок, популяризацію сап-спорту теж підпали під розумні, виправданні обмеження. І увесь цей час ми провели в одиночних тренуваннях, у пошуках відповідей на питання – що, де та як?

Коли ми закінчили монтаж цього відео, то повернулись до життя. Воно додало нам наснаги рухатись далі, надало сил вірити у наше спільне завтра, зрозуміти, що кожен наш крок був важливим! Ми понад усе цінуємо власну свободу і хочемо відкрити її для вас тут і зараз!»

Презентація відбудеться о 20-й годині 26 червня 2020 року на пляжі Митницький. Захід передбачає знайомство з командою Dnipro SUP Team у невимушеній атмосфері, ознайомче навчання усіх охочих SUP-веслуванню та дискусія опісля фільму.

Пресслужба Черкаської обласної федерації SUP-веслування та серфінгу