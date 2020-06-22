У Чорногорії відкрився реабілітаційний центр для українських військових

“В місті Сутоморе було урочисто відкрито український реабілітаційний центр. Саме на базі цього центру буде в майбутньому проходити реабілітація наших українських військових. Це та мета, до якої крок за кроком, ми за допомогою нашої діаспори йдемо”, – написав він.

Дипломат також виклав фото і відео стосовно цієї події. “Те, що наші українські солдати будуть проходити реабілітацію саме в українському центрі, саме завдяки українцям – це дуже круто. Я дуже сподіваюся, що до цього проєкту долучаться всі небайдужі, і що ми зберемо необхідну суму коштів, щоб привозити наших солдат сюди не лише як одноразові акції, а зробити це і три, і чотири рази на рік — скільки це буде можливо. Щоб максимально допомогти та максимально показати, що українці тут дійсно можуть показувати свій патріотизм, свою позицію і робити щось практичне, чим вони можуть допомогти Україні”, – сказав він на відео.