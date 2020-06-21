Патрульний катер “Старобільськ” відпрацював у Чорному морі “експериментальну курсову задачу”

В акваторії Чорного моря екіпаж патрульного катеру ВМС ЗС України «Старобільськ» в рамках бойової підготовки вперше відпрацював експериментальну курсову задачу. Мета заходу – підвищення рівня бойової та професійної підготовки військових моряків корабельно-катерного складу національного флоту України, повідомляє служба зв’язків з громадськістю Командування ВМС ЗС України.

Особливість експерименту полягала в тому, що завдання виконувались комплексно, а до їх складу увійшли такі вправи, як відбиття нападу противника на морі, відпрацювання бойових вправ по надводним та повітряним цілям з бойовою стрільбою, тактичне маневрування тощо.

У ході відпрацювання елементів курсової задачі особовим складом проведено заходи з боротьби за живучість патрульного катеру, де за легендою катер вступив в артилерійській бій з противником, внаслідок чого в одному з відсіків виникло займання, а сам катер отримав пробоїну по лівому борту на один метр нижче ватер-лінії.

– Експериментальна курсова задача – комплекс заходів, що перевіряють готовність катеру та його екіпажу до одиночного плавання та ведення бою, – зазначив командир патрульного катеру ВМС ЗС України «Старобільськ» старший лейтенант Павло Гладченко. – Такі заходи сприяють підвищенню згуртованості і навченості особового складу та забезпечують їх готовність до будь-яких ситуацій у морі.

Окрім основних дій, екіпажем катеру було відпрацьовано відбиття умовної атаки ворожих водолазів-диверсантів, залучивши до роботи швидкісний бортовий катер задля оперативного виявлення і знешкодження умовного противника, а також відпрацював рятувальні дії людини, що зазнала лиха.