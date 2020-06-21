“Гіацинти” запахли порохом, а “Рапіри” приготувалися вжалити ворога: артилеристи ВМС трeнувалися захищати узбережжя

Артилеристи 406 ОАБр Військово-Морських Сил ЗСУ провели тренування з протидесантної оборони.

Про це повідомляє 406-та окрема артилерійська бригада ВМС ЗСУ.

На полігоні на півдні України військові 406-ї окремої артилерійської бригади провели тренування з оборони узбережжя. Мета тренування полягала у підтримці високого рівня навченості особового складу бригади.

Артилеристи військово-морських сил проводили тренування зі 152-мм гарматою-гаубицею Д-20, 152-мм гарматою «Гіацинт-Б» та 100-мм гарматою МТ-12 «Рапіра».

Зокрема, артилерійські батареї підрозділів, які входять до складу бригади, на практиці відпрацювали дії під час протидесантної оборони ділянки морського узбережжя.

Військові тренувалися діяти за умов використання противником високоточних засобів ураження та за умов роботи диверсійно-розвідувальних груп противника.

Під час проведення навчань військові відточували вміння маскування техніки та озброєння, орієнтування на місцевості, своєчасного висування на вогневі позиції.

Особлива увага у ході тренувань приділялася питанням зміни вогневих позицій з готовністю до ведення подальших бойових дій та здійсненню бойової стрільби по визначених цілях.

Відзначається, що артилерійські розрахунки успішно впоралися з усіма поставленими завданнями.