Відпочинок для романтиків: 5 найкращих варіантів подорожі Закарпаттям

Літо – час відпусток і відпочинку.Тих, хто любить проводити дозвілля не тільки у моря, зацікавлять курорти на Закарпатті, де можна відпочити не тільки під час тривалої відпустки, але і влаштувати релакс на вихідні, пише Апостроф.

Варто відзначити, що курорти колоритного Закарпаття стануть хорошою альтернативою закордонному відпочинку, який опинився під знаком табу в цьому році через коронавірус.

Водоспад Шипіт

Розташований в межах Міжгірського району Закарпатської області. Тут знайдуть собі заняття не тільки справжні романтики, адже місцевість оповита купою легенд і любовних історій, але і шанувальники дикого відпочинку, тому якщо ви любите відпочинок з наметами – можна прихопити і їх.

Озеро Синевир

Найглибше високогірне озеро називають дивом України. Воно розташоване в Міжгірському районі на Закарпатті та розлилося на висоті 989 метрів над рівнем моря. Тут природа вражає своєю мальовничістю. Але будьте обережні! Глибина озера часом досягає 20 метрів, тому тим, хто не вміє плавати, краще не ризикувати.

“Воєводино”

Рекреаційна місцевість “Воєводино” розташована в селі Тур’я-Пасіка в 45 км до Ужгорода і 45 км до Сваляви. Родзинкою місцевості можна вважати 12 містків, які символізують 12 знаків зодіаку. Прихильників більш активного відпочинку може зацікавити мотузковий парк.

Термальні води

У селі Косине в Берегівському районі розташовано курортне місце з басейнами з термальними і прісними водами і саунами: евкаліптова, трав’яна, соляна, угорська, римська сауни, хамам, крижана печера. Бажаючим оздоровитися і відновитися пропонують також термальні води в Береговому або Велятино з термальними басейнами, лазнями, соляною кімнатою.

Оленяча ферма

Між селами Іза та Липча у Хустському районі розташована ферма плямистих оленів. У цьому туристичному місці можна на власні очі побачити понад сотню рідкісних тварин.