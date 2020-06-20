У Карпатах знайдено загадкові камені з висіченими давніми петрогліфами

Камені із загадковими зображеннями знайшли на дорозі з полонини Глистовата в Перкалабу – це на кордоні з Румунією.

Група українських туристів йшла незвичним маршрутом, де не було жодних стежок. Рухались за навігацією.

“Спочатку випадково знайшли один камінь з якимось містичним знаком. Потім за декілька метрів знайшли іншу брилу, де було вже більше цих знаків.

Сказати точно, хто залишив і якого вони періоду, я не можу, бо не є спеціалістом у цій сфері. Але ці написи вразили нас. Ми зробили кілька знімків. Оглянули поверхнево. Це цікаво”, – розповів журналістам Суспільного один з туристів, що зробили цю цікаву знахідку, Василь Фіцак.

Історик та археолог Тарас Ткачук вважає, що такі камені мають історичну цінність. Їх потрібно дослідити і зберегти. Поки що фахівець має дві версії походження цих наскельних зображень.

“Був у церкви такий період з восьмого по дев’яте століття – іконоборці. Потім їх заборонили, на них були сильні гоніння, вони ховалися по різних землях. Деякі історики вважають, що були вони в Карпатах і десь у наших землях. Не виключено, що це якраз зображення іконоборців.

Ще був другий рух в Х-XV століттях на Балканах – богоміли. Вони так само полюбляли різноманітні зображення на скелях. Чи зображували вони хрести – це питання. Але там є не тільки зображення хрестів. Наскільки я бачив по фото, то є ще зображення трохи інші”, – розповів Тарас Ткачук.