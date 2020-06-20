Скарби, викрадені більшовиками з церков Києва, знайшлися у Москві

Археолог Тимур Бобровський виявив у музеї в Росії скарб із 57 дорогоцінних предметів – церковних речей з ризниць Софійського та Успенського соборів Києва, виготовлені з золота, срібла та дорогоцінних каменів, які раніше вважалися зниклими. Їх фото він опублікував на своїй Facebook-сторінці, передають Патріоти України.

“Виявилося, що вони збереглися. На жаль, не у нас, – в фондах Державного Історичного Музею Російської Федерації в Москві. Але збереглися. Чи не знищені. І це дуже радує. Сподіваюся, що “моя” знахідка стане в нагоді всім, хто не байдужий до українського спадщини. І, схоже, “там” ще чимало скарбів”, – написав він.

Скарби вдалося виявити після того, як в мережі було опубліковано посилання на сайт Державного Історичного Музею РФ, де викладені оцифровані експонати музею – всього заявлено понад 900 тис. одиниць.

“З 119 предметів, зазначених у каталозі за даними 1930-х рр., мені серед матеріалів даного сайту вдалося ідентифікувати 57 “київських” речей, з яких як мінімум чотири десятки вважалися втраченими назавжди. І це я переглянув тільки частину оцифрованої колекції”, – написав археолог.