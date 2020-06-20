Лисянський волонтер розробив Народний Прапор для бойової бригади у зоні ООС

Народжена в боях за суверенітет та цілісність України окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка, окрім Бойового Прапора частини, відтепер матиме ще і Народний Прапор. Про це повідомляє пресгрупа оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Днями під час урочистостей, присвячених шостій річниці від дня заснування з’єднання, великий друг бойової бригади і волонтер Олег Ганжа родом з Лисянки на Черкащині передав їй Народний Прапор, який є символом того, що народ України є одним цілим із своїм військом.
Під звуки козацького маршу «Зродились ми великої години» командир оперативно-тактичного угруповання «Схід» генерал-майор Андрій Соколов урочисто вручив знамено командирові окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка полковнику Анатолію Мішанчуку.
До речі, саме волонтер Олег Ганжа є проєктантом та розробником Народного Прапора бригади, це вже не перший прапор, розроблений ним для бойових підрозділів у зоні ООС.