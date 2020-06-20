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Лисянський волонтер розробив Народний Прапор для бойової бригади у зоні ООС

Дата: 20.06.2020
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Народжена в боях за суверенітет та цілісність України окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка, окрім Бойового Прапора частини, відтепер матиме ще і Народний ПрапорПро це повідомляє пресгрупа оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Днями під час урочистостей, присвячених шостій річниці від дня заснування з’єднання, великий друг бойової бригади і волонтер Олег Ганжа родом з Лисянки на Черкащині передав їй Народний Прапор, який є символом того, що народ України є одним цілим із своїм військом.

Під звуки козацького маршу «Зродились ми великої години» командир оперативно-тактичного угруповання «Схід» генерал-майор Андрій Соколов урочисто вручив знамено командирові окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка полковнику Анатолію Мішанчуку.

Народний Прапор має стояти на священному місці поряд із Бойовим Прапором військової частини і символізувати злуку і єдність українського народу з своїм військом та надихати всіх разом завершити розпочате попередніми поколіннями українців – відстоювання незалежності та суверенітету України, − зазначив генерал-майор Андрій Соколов.

До речі, саме волонтер Олег Ганжа є проєктантом та розробником Народного Прапора бригади, це вже не перший прапор, розроблений ним для бойових підрозділів у зоні ООС.

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