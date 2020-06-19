ЗСУ отримали безпілотники SPECTATOR-M1

ВАТ “Меридіан” виконало замовлення Міноборони України на поставку БПЛА SPECTATOR-M1, виготовленого в рамках державного оборонного замовлення (ДОЗ).

Про це повідомляє пресцентр “Укроборонпром”.

“Це перша поставка ЗСУ безпілотного авіаційного комплексу цієї модифікації. SPECTATOR-M1 – наша спільна розробка разом із науковцями Національного технічного університету України “КПІ””, – повідомив голова правління ВАТ “Меридіан” В’ячеслав Проценко.

Нагадаємо, відкрите акціонерне товариство “Меридіан” ім. С.П. Корольова входить до складу Державного Концерну “Укроборонпром”.

Повідомляється, що у цій модифікації підсилено основні переваги попередніх моделей – аеродинаміка, малопомітність, підвищена захищеність від систем радіоелектронної боротьби.

Завдяки вдалій аеродинаміці один такий безпілотник може знаходиться в повітрі понад дві години та охоплювати зону радіусом до 30 км.

Повторний запуск БПЛА займає до десяти хвилин і не потребує спеціальних злітних майданчиків чи додаткового аеродромного устаткування для експлуатації.

Попередні модифікації БпАК “Spectator M1” поставляються Міноборони та Прикордонній службі з 2015 року.

SPECTATOR-M1

SPECTATOR-M1 – безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва.

Розробник: ВАТ “Меридіан” спільно з науковцями Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Виробник: ВАТ “Меридіан” ім. С.П. Корольова

Призначення:

Розвідка місцевості;

Моніторинг державного кордону;

Пошуково-рятувальні операції;

Моніторинг водних, лісових масивів, тощо.

Функціональні особливості:

Час розгортання комплексу та підготовки БПЛА до запуску – близько 10 хвилин;

Особливий колір фюзеляжу та мала ефективна площа розсіювання роблять його непомітним для противника;

Відсутність потреби у спеціально підготовленій ділянці для запуску та посадки;

Безшумність та мало помітність під час виконання операцій;

Захищені канали передачі даних;

Стійкість комплексу до дій засобів радіоелектронної боротьби;

Тепловізійна камера найвідомішої і найкращої у світі компанії Flir;

Рознесені системи радіоелектронного управління, що дозволяє йому дуже добре виконувати свої завдання під впливом засобів РЕБ;

Комплекс здатен передавати відеоінформацію у цифровому кодованому вигляді.

Характеристики:

Розмах крил – 3020 мм.

Максимальна швидкість польоту – 120 км/год.

Максимальна висота польоту до 3600 метрів.

Тривалість польоту понад 2 год.

Дальність польоту становить до 150 км.

Швидкість, при якій виконується завдання – 70 км/год.

3 режими управління – автоматичний, напівавтоматичний, ручний.

Запуск з пристрою запуску або руки.

Приземлення на парашуті або по-літаковому

Можливі різні варіанти цільового навантаження

Успішне виконання завдань в умовах дії засобів РЕБ.

Варіанти корисного навантаження:

Камера день-ніч

Тепловізійна камера

Мультиспектральна камера

Фотокамера високої роздільної здатності

Датчики радіаційного фону, тощо.