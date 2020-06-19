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ЗСУ отримали безпілотники SPECTATOR-M1

Дата: 19.06.2020
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ВАТ “Меридіан” виконало замовлення Міноборони України на поставку БПЛА SPECTATOR-M1, виготовленого в рамках державного оборонного замовлення (ДОЗ).

Про це повідомляє пресцентр “Укроборонпром”.

“Це перша поставка ЗСУ безпілотного авіаційного комплексу цієї модифікації. SPECTATOR-M1 – наша спільна розробка разом із науковцями Національного технічного університету України “КПІ””, – повідомив голова правління ВАТ “Меридіан” В’ячеслав Проценко.

Нагадаємо, відкрите акціонерне товариство “Меридіан” ім. С.П. Корольова входить до складу Державного Концерну “Укроборонпром”.

Повідомляється, що у цій модифікації підсилено основні переваги попередніх моделей – аеродинаміка, малопомітність, підвищена захищеність від систем радіоелектронної боротьби.

Завдяки вдалій аеродинаміці один такий безпілотник може знаходиться в повітрі понад дві години та охоплювати зону радіусом до 30 км.

Повторний запуск БПЛА займає до десяти хвилин і не потребує спеціальних злітних майданчиків чи додаткового аеродромного устаткування для експлуатації.

Попередні модифікації БпАК “Spectator M1” поставляються Міноборони та Прикордонній службі з 2015 року.

SPECTATOR-M1

SPECTATOR-M1 – безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва.

Розробник: ВАТ “Меридіан” спільно з науковцями Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Виробник: ВАТ “Меридіан” ім. С.П. Корольова

Призначення:

  • Розвідка місцевості;
  • Моніторинг державного кордону;
  • Пошуково-рятувальні операції;
  • Моніторинг водних, лісових масивів, тощо.

Функціональні особливості:

  • Час розгортання комплексу та підготовки БПЛА до запуску – близько 10 хвилин;
  • Особливий колір фюзеляжу та мала ефективна площа розсіювання роблять його непомітним для противника;
  • Відсутність потреби у спеціально підготовленій ділянці для запуску та посадки;
  • Безшумність та мало помітність під час виконання операцій;
  • Захищені канали передачі даних;
  • Стійкість комплексу до дій засобів радіоелектронної боротьби;
  • Тепловізійна камера найвідомішої і найкращої у світі компанії Flir;
  • Рознесені системи радіоелектронного управління, що дозволяє йому дуже добре виконувати свої завдання під впливом засобів РЕБ;
  • Комплекс здатен передавати відеоінформацію у цифровому кодованому вигляді.

Характеристики:

  • Розмах крил – 3020 мм.
  • Максимальна швидкість польоту – 120 км/год.
  • Максимальна висота польоту до 3600 метрів.
  • Тривалість польоту понад 2 год.
  • Дальність польоту становить до 150 км.
  • Швидкість, при якій виконується завдання – 70 км/год.
  • 3 режими управління – автоматичний, напівавтоматичний, ручний.
  • Запуск з пристрою запуску або руки.
  • Приземлення на парашуті або по-літаковому
  • Можливі різні варіанти цільового навантаження
  • Успішне виконання завдань в умовах дії засобів РЕБ.

Варіанти корисного навантаження:

  • Камера день-ніч
  • Тепловізійна камера
  • Мультиспектральна камера
  • Фотокамера високої роздільної здатності
  • Датчики радіаційного фону, тощо.

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