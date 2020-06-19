ЗСУ отримали безпілотники SPECTATOR-M1

ВАТ “Меридіан” виконало замовлення Міноборони України на поставку БПЛА SPECTATOR-M1, виготовленого в рамках державного оборонного замовлення (ДОЗ).
Про це повідомляє пресцентр “Укроборонпром”.
“Це перша поставка ЗСУ безпілотного авіаційного комплексу цієї модифікації. SPECTATOR-M1 – наша спільна розробка разом із науковцями Національного технічного університету України “КПІ””, – повідомив голова правління ВАТ “Меридіан” В’ячеслав Проценко.
Нагадаємо, відкрите акціонерне товариство “Меридіан” ім. С.П. Корольова входить до складу Державного Концерну “Укроборонпром”.
Повідомляється, що у цій модифікації підсилено основні переваги попередніх моделей – аеродинаміка, малопомітність, підвищена захищеність від систем радіоелектронної боротьби.
Завдяки вдалій аеродинаміці один такий безпілотник може знаходиться в повітрі понад дві години та охоплювати зону радіусом до 30 км.
Повторний запуск БПЛА займає до десяти хвилин і не потребує спеціальних злітних майданчиків чи додаткового аеродромного устаткування для експлуатації.
Попередні модифікації БпАК “Spectator M1” поставляються Міноборони та Прикордонній службі з 2015 року.
SPECTATOR-M1
SPECTATOR-M1 – безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва.
Розробник: ВАТ “Меридіан” спільно з науковцями Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.
Виробник: ВАТ “Меридіан” ім. С.П. Корольова
Призначення:
- Розвідка місцевості;
- Моніторинг державного кордону;
- Пошуково-рятувальні операції;
- Моніторинг водних, лісових масивів, тощо.
Функціональні особливості:
- Час розгортання комплексу та підготовки БПЛА до запуску – близько 10 хвилин;
- Особливий колір фюзеляжу та мала ефективна площа розсіювання роблять його непомітним для противника;
- Відсутність потреби у спеціально підготовленій ділянці для запуску та посадки;
- Безшумність та мало помітність під час виконання операцій;
- Захищені канали передачі даних;
- Стійкість комплексу до дій засобів радіоелектронної боротьби;
- Тепловізійна камера найвідомішої і найкращої у світі компанії Flir;
- Рознесені системи радіоелектронного управління, що дозволяє йому дуже добре виконувати свої завдання під впливом засобів РЕБ;
- Комплекс здатен передавати відеоінформацію у цифровому кодованому вигляді.
Характеристики:
- Розмах крил – 3020 мм.
- Максимальна швидкість польоту – 120 км/год.
- Максимальна висота польоту до 3600 метрів.
- Тривалість польоту понад 2 год.
- Дальність польоту становить до 150 км.
- Швидкість, при якій виконується завдання – 70 км/год.
- 3 режими управління – автоматичний, напівавтоматичний, ручний.
- Запуск з пристрою запуску або руки.
- Приземлення на парашуті або по-літаковому
- Можливі різні варіанти цільового навантаження
- Успішне виконання завдань в умовах дії засобів РЕБ.
Варіанти корисного навантаження:
- Камера день-ніч
- Тепловізійна камера
- Мультиспектральна камера
- Фотокамера високої роздільної здатності
- Датчики радіаційного фону, тощо.