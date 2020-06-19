Українець став найефективнішим гравцем баскетбольного клубу у переможній грі Чемпіонату Іспанії

“Бігмен” національної збірної України з баскетболу Володимир Герун допоміг іспанській “Унікасі” перемогти “Тенеріфе” в першому матчі після посткарантинного рестарту іспанської Ліги АСВ, передає УНН з посиланням на сайт команди.

Герун вийшов у стартовому складі і відіграв 17 хвилин, набрав 10 очок (3/3 двоочкових, 4/6 штрафних), зробив 5 підбирань та 1 передачу. Також показник в 16 в графі РЕ дозволив вибороти йому звання найбільш ефективного баскетболіста “Унікахи”.

Наступний матч “Унікаха” зіграє сьогодні, 19 червня проти “Барселони”, за яку виступає центровий збірний України Артем Пустовий. Який би клуб не виграв – а це буде клуб з українцем у складі…