Нацгвардійці відпрaцьовують ведення бою з використанням американських гранатометів PSRL-1

Інструктори проводять навчання гвардійців по використанню американських гранатометів PSRL-1.

Про це повідомляє Національна Гвардія України.

На стрільбище щоразу висувається по два розрахунки. Їхні дії на рубежі ведення вогню контролюють найдосвідченіші – командири відділень інструкторів.

Бійці пересуваються, працюють з-за моделі укриття по різних цілях, перезаряджаються, ведуть вогонь із ручних гранатометів та автоматів.

«Займаємо вогневий рубіж, відпрацьовуємо по двох цілях. Коли вже відстрілялись по техніці з гранатомета, забігаємо назад за укриття. Потім «допрацьовую» 10 патронів по противнику», – розповідає гранатометник військової частини 3017 Віктор Бондаренко.

Офіцери та сержанти намагаються урізноманітнити вправи, використовують практики, які дозволяють бійцям більш ефективно запам’ятовувати навчальний матеріал.

PSRL-1

Ручний протитанковий гранатомет PSRL-1 (Precision Shoulder-Fired Rocket Launcher).

Розроблений на базі радянського зразка РПГ-7 і вдосконалений американською компанією AirTronic.

Україна уклала контракт на закупівлю гранатометів PSRL-1 в листопаді 2016 року.

Калібр: 40 мм;

Вага: 6,35 кг;

Довжина: 915 мм;

Життєвий цикл: 1000 пострілів;

Максимальна дальність: 1200 м;

Ефективна дальність: 850 м.

PSRL-1 має значно кращу від радянської зброї точність стрільби й підвищену безпеку при експлуатації. Зразок сертифікований армією США.

PSRL-1 здатний стріляти будь-якими типами боєприпасів, які є і в арсеналі РПГ-7. Зброю оснащено планками Пікатінні (кронштейн, який застосовується на різних видах зброї для уніфікованого кріплення допоміжного приладдя).